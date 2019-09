Am Dienstagabend hat ein unbekanntes Auto in der Tübinger Straße im Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden Personenkraftwagens gestreift. Der betroffene Skoda Superb stand zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr gegenüber der Zentrale des Deutschen Roten Kreuzes am Fahrbahnrand. Der Außenspiegel wurde bei dem Streifvorgang beschädigt. Die Reparatur des Schadens wird mehrere hundert Euro kosten.

Ermittlungen aufgenommen

Nach dem Unfall machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Balingen ermittelt darum wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen genommen.

