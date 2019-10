Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Holger Crafoord-Straße bei einem Beerdigungsinstitut fünf Blumenkübel umgeworfen und kräftig gegen eine Wegleuchte getreten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen der Sachbeschädigungen. Zeugen können sich dort unter der Rufnummer 07471 9880 0 melden.

