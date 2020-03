Die Polizei hofft auf Hinweise: Am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Auffahrt zu einem Parkdeck an der Nägelesgrabenstraße in Rottweil.

Tatverdächtiger flüchtet zu Fuß

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen griff ein unbekannter Täter einen 24-jährigen Mann an und verletzte diesen mit einem Messerstich im Bauchbereich. Nach der Tat konnte der Tatverdächtige zu Fuß flüchten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil unter 0741/477-0 entgegen.

Das könnte auch interessieren: