Am Samstag, 30. Mai, wurden in einem Waldstück im Gewann "Hallersholz" südöstlich von Bodelshausen, etwa 30 Meter neben der B 27 ein weißer Fiat Ducato und ein aufgebrochener Geldautomat aufgefunden.

Transporter war Fluchtfahrzeug bei Einbruch

Der Transporter war zusammen mit einem Fiat Panda in der Nacht zum 9. Mai vom Gelände eines Autohauses in Böblingen-Dagersheim gestohlen worden. Mit dem Ducato verübten vier bislang unbekannte Täter kurze Zeit später in derselben Nacht gegen 03:00 Uhr einen Blitzeinbruch in ein Tankstellengebäude in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen), bei dem sie die Glastür des Tankstellenshops durchbrachen und den Geldautomaten unter Verwendung von Gurten aus seiner Verankerung rissen.

Zeugenaufruf durch die Kriminalpolizei

Die Ermittler bei der Kriminalpolizei in Böblingen und Rottweil gehen davon aus, dass der Fiat Ducato bereits kurz nach dem Einbruch in das Waldstück nahe Bodelshausen gefahren wurde und dort Passanten schon vor dem 30. Mai aufgefallen sein könnte. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. (07 03 1) 13 00, in Verbindung zu setzen.