Am Freitag ist es in Tübingen gleich zu zwei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte gekommen.

Um kurz vor Mitternacht führte eine Streife zur Überwachung der Corona-Verordnung Personenkontrollen am Österbergturm durch. Hierbei wurde ein Polizist sofort von einem 33-Jährigen bedrängt, woraufhin dieser weggeschoben und ermahnt wurde. Im Anschluss ging er erneut auf den Beamten zu, erhob seine Arme und traf ihn an der Wange.

33-Jähriger landet im Krankenhaus

Der 33-Jährige wurde vor Ort in Gewahrsam genommen und zu Boden gebracht. Hierbei verletzte er sich leicht, woraufhin er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Krankenhaus verhielt er sich laut Polizeibericht weiter äußerst aggressiv, weshalb er nicht behandelt werden konnte. Er trat gegen einen der eingesetzten Polizisten und verletzte diesen leicht. Beim Transport zum Polizeirevier beschädigte er einen Streifenwagen und beim Verbringen in die Gewahrsamseinrichtung setzte er sich weiter gegen die Maßnahmen zur Wehr.

„Hilflose Person“ reagiert aggressiv

Während des ganzen Einsatzes beleidigte er die Polizeibeamte auf das Übelste. Der 33-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Bereits am frühen Freitagnachmittag um 13.45 Uhr war die Polizei wegen einer hilflosen Person vor einem Supermarkt am Europaplatz gerufen worden. Als die Streife den offensichtlich stark unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehenden 35-Jährigen ansprach, wurde dieser sofort verbal aggressiv.

Beim Herantreten spuckte, schlug und trat er in Richtung der Polizisten. und traf einen am Schienbein. Der 35-Jährige wurde auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.

Das könnte dich auch interessieren: