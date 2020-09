Das Kriminalkommissariat Balingen sucht Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich in der Nacht zum Montag, gegen zwei Uhr, in der Haigerlocher Straße ereignet hat und durch welchen bislang unbekannte Täter unter anderem Bargeld erbeuten konnten und das Opfer leicht verletzt wurde. Zeugen, die in der Nacht zum Montag oder in den Tagen zuvor im Bereich der Haigerlocher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.