Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 31-Jähriger entgegen, nachdem er in der Nacht zum Donnerstag (23.07.2020) alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat, zunächst geflüchtet ist und dann auch noch Drogen mit sich geführt hat.

Gegen Brückengeländer Neuestraße geprallt

Der 31-jährige Mann befuhr kurz nach 2.45 Uhr mit seinem Mercedes Vito die Neustraße in Richtung Hechinger Oberstadt. Auf der Starzelbrücke bei der ehemaligen Gaststätte „Schützen“ kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das massive Geländer. Der Vito schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort quer zum Stehen.

Fahrer entferne sich torkelnd von Unfallstelle

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Fahrer aus seinem Bus und entfernte sich laut Zeugenaussagen torkelnd von der Unfallstelle. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 31-Jährige von einer Polizeistreife bereits wenige Minuten später ausgemacht werden. Da er sichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab.

Geringe Menge Cannabis dabei

In der Folge musste der Mann, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weil er auch noch eine geringe Menge Cannabis bei sich hatte, wird er über die verkehrsrechtlichen Delikte hinaus wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Der Vito, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Brückengeländer kann derzeit noch nicht beziffert werden