Angebranntes Essen ist die Ursache für einen größeren Rettungseinsatz in der Nacht zum Mittwoch, 30.09.2020, in Sickingen gewesen. Gegen 22.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Wohnheim in der Sonnenstraße aus.

Angebrannt Pizza hat Rauchmelder ausgelöst

Durch eine im Ofen angebrannte Pizza hatten dort die Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt war, belüftete anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden.