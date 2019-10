Während der vergangenen Tage ist ein Mann aus dem Zollernalbkreis mehrfach in einen psychischen Ausnahmezustand geraten und hat Polizei und Staatsanwaltschaft in Atem gehalten.

In Gewahrsam genommen

Am Sonntagabend soll er in der Gemeinde Stein gewesen und trotz seines bedenklichen Zustandes mit dem Auto weggefahren sein. Eine sofort losgeschickte Streife der Polizei fand ihn samt PKW im Bereich Stauffenburger Hof. Er wurde aufgrund seines Zustands in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik verbracht.

Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Am Montag wurde der Mann wieder aus der Klinik entlassen. Nach der Entlassung holte sich der Mann seinen Sportwagen, mit dem er in der Folge zwischen Haigerloch und Hechingen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Gegen 12.30 Uhr soll er in Rangendingen mehrere PKW überholt haben. Der Fahrer eines aus Richtung Haigerloch entgegenkommenden BMWs konnte einen Frontalzusammenstoß durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern. Der Sportwagenfahrer soll trotzdem mit hoher Geschwindigkeit weiter ortsauswärts gefahren sein.

Auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren

Einige Kilometer weiter, in Hechingen-Stein, soll er dann sehr dicht auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren sein. Nachdem die erste Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Polizei eingegangen war, machten sich Beamte vom Polizeirevier Hechingen sofort auf, um nach dem beschriebenen Sportwagen samt Fahrer zu suchen. Durch die Staatsanwaltschaft Hechingen wurde seine vorläufige Festnahme angeordnet mit dem Ziel, zum Schutz der Allgemeinheit eine einstweilige Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie zu veranlassen. Letztendlich konnte der Gesuchte von einer Streife ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Er befand sich weiterhin fortlaufend in einem psychischen Ausnahmezustand.

Unterbringung in einer Fachklinik

Nach Vernehmung mehrerer Zeugen stellte die Staatsanwaltschaft Hechingen beim zuständigen Amtsgericht Hechingen einen Antrag auf einstweilige Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik. Er wurde der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, welche wie beantragt Unterbringungsbefehl erließ und er wurde in die zuständige geschlossene Psychiatrie eingeliefert.

Mögliche weitere gefährdete Personen, insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich als Zeugen bei dem Polizeirevier Hechingen unter 07471/98800 zu melden.

Das könnte dich auch interessieren: