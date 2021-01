Zwei renitente Ladendiebe waren am Freitagabend in einem Supermarkt in der Gammertinger Straße in Hechingen am Werk. Gegen 18:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Mann von einem Ladendetektiv und dem Marktleiter des Supermarktes dabei beobachtet, wie sie auf verdächtige Art und Weise Waren einsteckten und um etikettierten. Nachdem die beiden den Kassenbereich passierten und dabei nur einen kleinen Teil der Waren bezahlten, wurden sie von den Mitarbeitern angesprochen. Der bislang unbekannte Mann schlug daraufhin um sich und ging mit einem Teil der Beute zu Fuß flüchtig. Dabei wurde einer der Mitarbeiter leicht verletzt. Der 25-jährige Täter wurde durch die alarmierte Streife vor Ort vorläufig festgenommen und für weiteren Ermittlungen auf das Polizeirevier Hechingen verbracht. Im Anschluss an die ersten Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die entwendeten Waren hatten einen Gesamtwert von circa 100 Euro. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern noch an.