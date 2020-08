Ein erheblich alkoholisierter und aggressiver 22-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen mehrfach in der Hechinger Innenstadt in Erscheinung getreten. Der Mann fiel erstmals gegen 03.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf, als er mit einem Taxifahrer in einen verbalen Streit geriet und mehrere Gäste einer naheliegenden privaten Feier belästigte.

Platzverweis erteilt

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Hechingen erteilten hierauf ein Platzverweis, welchem dem 22-Jährige zunächst nachkam. Circa 20 Minuten später geriet er wegen Nichtigkeiten mit einem Zeitungsausträger in Streit, welchem er kurz danach in einem Hauseingangsbereich auflauerte. Dort sprang der Mann den Zeitungsausträger unvermittelt an und versetzte ihm einen Fußtritt gegen den Oberkörper, wodurch dieser zu Boden fiel, jedoch unverletzt blieb.

Täter am Bahnhof festgenommen

Weiter beleidigte er den 71-Jährigen aufs Übelste, bevor dieser zu Fuß flüchtete. Während der Flucht trat der 22-Jährige zudem gegen ein geparktes Fahrzeug, welches hierdurch beschädigt wurde. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich des Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund des äußerst aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens wurde dieser im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

