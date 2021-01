Zu einer Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am Freitagabend in Geislingen gekommen. Eine 24-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 19.55 Uhr von Balingen in Richtung Geislingen. Ein hinter ihr fahrender Polizeibeamter, der nach Dienstschluss auf dem Heimweg war, konnte feststellen, dass die Golf-Fahrerin in starken Schlangenlinien fuhr. Er informierte seine Kollegen des Polizeireviers Balingen. Beim Hindenburgplatz in Geislingen hielt sie an. Der Polizeibeamte stieg aus und gab sich zu erkennen. Beim Eintreffen der Streifen wurde sie aggressiv und versuchte zu flüchten. Sie konnte aufgehalten werden, leistete jedoch massiven Widerstand gegen die Beamten. In der Folge trat sie gegen den hinzugerufenen Notarzt, bespuckte eine Polizeibeamtin und verletzte zwei Polizeibeamte durch Tritte. Die 24-Jährige stand sichtlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb eine Blutprobe durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.