Zwei polizeibekannte Gewalttäter stehen in dringendem Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag mit teilweise brutalen Attacken mehrere Menschen in Angst und Schrecken versetzt zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln unter anderem wegen mehrerer Raubüberfälle und Körperverletzungen. Einer der beiden mutmaßlichen Täter, ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottweil, konnte noch in der Nacht bei Seitingen-Oberflacht vorläufig festgenommen werden. Nach seinem Komplizen Raphael Z. fahndet die Polizei mit Nachdruck.

Tuttlingen: Flasche auf Kopf - Mann muss nach Attacke in Klinik

Kurz nach 3 Uhr am Donnerstag begann in Villingen-Schwenningen eine Straftaten-Serie, die sich danach in den Landkreis Tuttlingen verlagerte. In der Sturmbühlstraße hielt plötzlich ein Auto neben einem Fußgänger. Aus dem Fiat stiegen zwei Männer aus, schlugen dem überraschten Mann eine Flasche auf den Kopf und fuhren dann weiter. Der Fußgänger wurde so sehr verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Talheim: Bierflasche fliegt durch Fenster

Gegen 3.35 Uhr flog in Talheim eine Bierflasche durch ein Fenster in der Bauerngasse. Werfer war der Beifahrer eines Autos, das vor dem Haus angehalten hatte.

Frau mit Auto ausgebremst, geschlagen und ausgeraubt

Im Kreisverkehr zwischen Durchhausen und Schura überholte ein Fiat eine Frau und bremste sie aus. Zwei Männer stiegen aus. Sie schlugen auf die Fahrerin ein. Danach versuchten sie erfolglos, ihr Opfer aus dem Auto zu zerren. Sie ließen letztendlich von der Frau ab und raubten ihr die Handtasche.

Am Ortseingang von Seitingen-Oberflacht konnte sich ein Autofahrer nur durch Flucht in Sicherheit bringen, nachdem auch er vom Fahrer eines Fiats ausgebremst und zum Anhalten gezwungen wurde. Als die beiden Insassen ausstiegen und auf ihn zukamen, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr weg.

Bei der Kreissparkasse in Seitingen-Oberflacht attackierten zwei Männer kurz vor 4 Uhr einen Radfahrer und raubten dessen Geldbeutel.

Polizei-Fahndung mit Verfolgungsjagd

Die verständigte Polizei sofort eine Fahndung ein. Es lagen Beschreibungen des Täterfahrzeugs und der Täter vor. Eine Streife sichtete den beschrieben Fiat Punto im Raum Seitingen. An dem Fiat waren Kennzeichen angebracht, die zuvor in Talheim gestohlen wurden. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt ließen die Insassen des Fiats ihren Wagen zwischen Seitingen und Gunningen stehen. Das Duo flüchtete zu Fuß. Den älteren der beiden Tatverdächtigen konnte die Polizei noch in der Nacht vorläufig festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil noch am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung.

Polizei sucht Raphael K. - Tatverdächtiger weiter auf der Flucht

Trotz intensiver Suchmaßnahmen blieb sein Komplize, der 20-jährige Raphael Z., bislang unentdeckt. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach ihm. Der gewaltbereite Tatverdächtige ist zirka 175 cm groß, schlank und hat kurzes, braunes Haar. Er ist im Nacken und an den Unterarmen tätowiert. Bei Antreffen auf keinen Fall ansprechen, sondern unverzüglich per Notruf die Polizei verständigen. Die Daten der Öffentlichkeitsfahndung mit Bild des Flüchtigen sind hier abrufbar.

