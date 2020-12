Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Balingen gegen einen 24-Jährigen aus Balingen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Beamte des Polizeireviers Balingen waren am Dienstagmorgen aufgrund des heftigen Streits eines Paares in eine Wohnung gerufen worden. Bereits beim Betreten der Räumlichkeiten schlug den Polizisten starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden sie knapp ein Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, über sechs Gramm Haschisch sowie Testosteron-Präparate und mehrere Schreckschuss-/und Signalwaffen. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliches Dealer-Geld in Höhe von mehr als 2.500 Euro.

Der polizeibekannte Dealer, der bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde daraufhin festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige am Dienstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, die die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.