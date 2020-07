Unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 62-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Adlerstraße ereignet hat.

Mann bedroht Frau und Kinder mit Messer

Eine 31-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit ihren drei Töchtern im Alter zwischen vier und elf Jahren zu Fuß auf der Adlerstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als sie auf den Mann trafen. Dieser soll sie zunächst beleidigt und anschließend einen Fußgängerüberweg in der Wilhelmstraße überquert haben. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll der 62-Jährige dann ein Messer gezogen haben und zurück in Richtung der Mutter gerannt sein.

Frau und Kinder retten sich in Drogeriemarkt

Diese rettete sich mit ihren Kindern in einen nahegelegenen Drogeriemarkt. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann, der zwischenzeitlich geflüchtet war, blieb zunächst erfolglos. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

62-Jähriger am Bahnhof festgenommen

Dennoch wurde die 31-Jährige vorsichtshalber vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der 62-Jährige gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Balingen von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden. Das Messer wurde bei einer Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Weil gegen den Mann bereits in anderer Sache ein Haftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.