Haigerloch. / SWP

Auf schneebedeckter Fahrbahn kam es am Sonntagmorgen im Bereich „Mühlengraben“ in Haigerloch zu einem Frontalzusammenstoß.

Der 21-jährige Fahrer eines Mitsubishi Eclipse ist am frühen Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr auf der Fahrt in Richtung B 463 in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Straße „Am Mühlengraben“ ins Schleudern geraten und in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden der 61-jährige Skodafahrer und dessen Beifahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von über 20 000 Euro.