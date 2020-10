In der Nacht zum Samstag gegen 02:00 Uhr wurde in Albstadt-Ebingen eine Schlägerei vor einer Shisha-Bar in der Schmiechastraße zwischen mehreren Beteiligten gemeldet. Da zunächst niemand angetroffen werden konnte wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet Hierbei wurden drei Beteiligte ermittelt. Diese gaben an, dass sie in einem Fahrzeug vor der Shisha-Bar saßen, als ein weißer Audi neben ihnen anhielt.

Ausgestiegen und zugeschlagen

Ein Mitfahrer dieses Audis stieg aus und schlug dem Fahrer des dort bereits stehenden Pkw mehrmals unvermittelt ins Gesicht. Hierbei wurde er leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Hinweise auf den Täter sind bekannt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt dauern an.

