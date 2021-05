Im Verlauf von Einsatzmaßnahmen wegen einer privaten Party ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Widerstand und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Gegen 23.20 Uhr wurde dem Polizeirevier Albstadt von einem Anwohner gemeldet, dass sich in einer Wohnung in der Straße "Bitzer Steige" entgegen der geltenden Corona-Regeln mehrere Personen aufhalten und feiern würden. Nach Eintreffen von mehreren Streifenwagen konnten in der betreffenden Wohnung tatsächlich über 20 feiernde Personen angetroffen werden.

Ein 19-Jähriger gab bei der folgenden Personalienfeststellung zunächst falsche Personalien an und versuchte im Anschluss zu flüchten, was durch Polizeikräfte verhindert werden konnte. Hierbei leistetet der Heranwachsende Widerstand, so dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. In der Folge klagte der 19-Jährige über gesundheitliche Probleme, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Da sich die übrigen Partygäste während der Einsatzmaßnahmen zunehmend aggressiv verhielten, mussten zur Durchsetzung von erteilten Platzverweisen weitere Streifenwagen von umliegenden Polizeirevieren zur Unterstützung angefordert werden.

Hierbei wurden die Polizeibeamten mehrfach von unterschiedlichen Personen beleidigt. Neben entsprechenden Strafanzeigen wegen Widerstand und den Beleidigungen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.