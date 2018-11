Ostdorf Phantombild zu Überfall auf schlafende Rentnerin

Ostdorf / SWP

Nachdem im Oktober ein Einbrecher eine Rentnerin in Ostdorf in ihrem Wohnhaus überfallen hat, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

In der Nacht zum 10. Oktober ist in Ostdorf ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen, hat die schlafende Hausbewohnerin überfallen und ausgeraubt.

Der Täter raffte alles, was er an Bargeld und Schmuck finden konnte, zusammen und flüchtete noch vor dem Eintreffen der Gesetzeshüter.

[Link auf https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-balingen-ostdorf-schwerer-raub/]

Die Polizei konnte ein Phantombild des Täters anfertigen. Der etwa 170 bis 180 Zentimeter große Mann wird auf etwa Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/4770 entgegen.