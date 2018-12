Haigerloch Ölfilm in der Eyach: Ermittlungen laufen noch

Ölfilm in der Eyach: Ermittlungen laufen noch

Haigerloch / Andrea Spatzal

Ursächlich für die Gewässerverschmutzung in der Eyach ist nach derzeitigem Ermittlungsstand, dass vermutlich eine geringe Menge an Schmieröl in die Eyach gelangt ist. Nach den noch laufenden Ermittlungen besteht kein Zusammenhang mit der Gewässerverunreinigung im Spätsommer. Dem Umweltamt war Ende November über die Leitstelle der Feuerwehr eine Ölspur auf der Eyach, Höhe Mühlkanal des Triebwerks „Schlössle“, gemeldet worden. Als Sofortmaßnahme wurde von der Feuerwehr eine Ölsperre vor den Einlauf des Mühlkanals gelegt. spa