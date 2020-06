Wo für gewöhnlich Traktoren tuckern und unaufhörlich nicht genehmigter Autoverkehr rollt und drängelt, bot sich am frühen Mittwochnachmittag ein ungewöhnlicher Anblick.

Da stand mitten auf dem Flurbereinigungsweg zwischen Ringingen und Melchingen ein Flugzeug. Freilich keine große Maschine, aber immerhin ein Leichtflugzeug. Wo kam das her?

Pilot wollte Runde über die Alb drehen

Vom Himmel „gefallen“ war es offensichtlich nicht. Wie der Pilot der HZ erzählte, wollte er mit seinem Flieger von Erbach im Alb-Donau-Kreis aus eine Runde über die Alb drehen und einen Blick auf den Hohenstaufen werfen. Das Wetter sei günstig gewesen, ein Tag wie gemacht für so eine Tour.

Ein merkwürdiges Geräusch

Über Melchingen habe ihn jedoch ein merkwürdiges Geräusch aus dem Motor aufgeschreckt. In so einem Fall überlege man nicht zwei Mal, sondern setze sofort zur Landung an – nicht zur „Notlandung“, wie der Mann betonte, sondern zur „kontrollierten Außenlandung“.

Zwei Schrauben sind kaputt

Unten angekommen bestätigte sich der Verdacht, dass etwas nicht stimmte: Zwei Schrauben im Motor waren abgebrochen.

Möglicherweise aufgrund der Vibration? Das will der Leichtflieger jetzt genauer untersuchen lassen. Das Aeromobil war schnell zusammengepackt, die Heimreise trat er Erbacher mit seinem Gepäck im Auto eines Bekannten an, der ihn an der Landestelle ab­holte.