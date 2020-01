Die Fahndung nach dem seit Freitag, 17. Januar, vermissten 28-Jährigen aus Albstadt wird zurückgenommen.

Eine hilflose Lage lag nicht vor

Er wurde am Sonntag, 26. Januar, wieder wohlbehalten zu Hause angetroffen.

Eine hilflose Lage lag nicht vor. Ebenso erledigt hat sich in diesem Zusammenhang die Fahndung nach einem schwarzen Mercedes ML 320, Kennzeichen BL-ZH 343.

Angehörige erstatteten Vermisstenanzeige

Der junge Mann war mit seinem schwarzen Mercedes zuletzt am Nachmittag des 17. Januar in Leinfelden-Echterdingen gesehen worden. Weil er nicht wie sonst am Abend heimkehrte, hatten Angehörige am Tag danach Vermisstenanzeige erstatteten.

Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen im Fildergebiet auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war.

