Weltraumbahnhof Museum: Die Raketen standen bereit auf der Bühne, um zu starten. Und zum Motto „Galaxy – Narren erobern den Weltraum“ gab es bei der fröhlichen Narrenschar, die als Raumfahrer die Reise ins All antreten wollten, wieder einmal bei der Kostümierung schier unendlichen Einfallsreichtum. Der Preisball der Narrhalla Hechingen mit Kostümprämierung gehört traditionell zu den Höhepunkten der Fasnet in der Zollernstadt.

Punkt 20 Uhr wurde der Countdown runtergezählt. Zunftmeister Joachim Noack und „Ober-Alte“ Carola Kunz gaben den Startschuss zu einem tollen und abwechslungsreichem Abend.

Fasnets- und Guggenmusikern heizen kräftig ein

Den musikalischen Reigen eröffneten die Schnorchel Huaschter unter der Leitung von Werner Beck. Natürlich schlossen sich im Laufe des Abend noch weitere Fasnets- und Guggenmusiker mit ihren Pauken und Trompeten dem Treiben an. So marschierten in die Halle ein und nahmen auf und vor der Bühne Platz: die Lumpenmusik (Leitung Torsten Zintgraf) und zum offiziellen Programmabschluss die Hudelgai Bätscher (Leitung Martin Löffler). Sie heizten dem Publikum mit schräg, schriller Musik ein, animierten zum Mitsingen und Mittanzen und Schunkeln.

Nicht fehlen durften an einem solchen Abend die Tanzgruppen. Mit einfallsreichen Choreographien und akrobatischen Darbietungen versetzten „Best Harmonys“, aus Boll, „Dance Factory“ aus Stein, die „Flotten Hosen“, ebenfalls aus Stein, und die „Dancing Devils“ das närrische Volk in Staunen.

Raumschiff „Läddagschwätz“ landet

Mit ihrem Raumschiff „Läddagschwätz“ landeten Oberstadttante Carola Kunz und Schüttebäs Melanie Fecker auf der Bühne, um sich über die „Schwarzen Löchern“ in Hechingen zu wundern. Das Gerüst an der Stiftskirche, Aufstand Maria 2.0, Großbaustelle Obertorplatz, Kinderspielplatz beim Museum bis hin zu den Schlaglöchern auf Hechingens Straßen, alles wurde in „broitem Schwäbisch“ durchgekaut.

Im Auftrag des Herrn: Michael Knaus

Im Auftrag des Herrn, aber dieses Mal als Mesner, verriet Stadtpfarrer Michael Knaus „fast“ das eine oder andere Beichtgeheimnis. „Wenn der Stadtrat Sitzung hat, muss ich als Mesner sogar dem Pfarrer mit aushelfen, so groß ist der Andrang der Räte, um ihre Beichte über das abzunehmen, was sie in der Sitzung verzapft haben.“

Einzelfiguren, Paare und Gruppen stellen sich der Prämierung und machten es der Jury, zusammengesetzt aus Sabine Hegele (Hudelgai Bätscher), Thomas Pleli (Narrhalla Hechingen) und Edita Karakasyan, wahrlich nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen.

Gekrönt: Herrscherin des Alls

Den 1. Platz bei den Einzelfiguren sicherte sich Monika Heise als „Herrscherin des Alls“. Platz zwei ging an Rolf Walter als „Stormtrooper“, und Bronze holte sich Floria Martinez als „Glitzernde Fee“.

Bei den Paaren gewannen Anita und Maria Löffler mit „Sternschnuppen 2.0“ vor Bernd und Brigitte Stekeler als „Jupiter und Venus von Saturn“. Platz drei ging an Isabell und Emma mit „Schweine im Weltall“.

Melanie Fecker und Truppe mit ihrem Kostüm „Star Wars – Möge die Macht mit uns sein“ heimste den 1. Platz bei der Gruppenplatzierung ein. Auf Platz zwei folgten die Scampolos mit „Eau de Cologne 4711“. Platz drei ging an Günther Konstanzer mit seinen „Space-Girls“. Bei den drei Kinder-Kostümen entschied sich die Jury für einen gemeinsamen 1. Platz. Dies waren: „Galaxie Einhörner“, Luigarts & Co. und Timmy Unger als Darth Vader.

Das Duo „Südlife“ sorgte mit Tanzrunden noch lange für einen stimmungsvollen Abend beziehungsweise für eine lange Nacht.

