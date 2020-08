Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in das Tierheim in Tailfingen eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr, schreibt die Polizei, gelangte der Täter über ein Fenster ins Gebäude.

Dort entwendete er aus einem Büro mehrere Geldkassetten. Die Höhe des Diebesguts dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/984314-0 um Zeugenhinweise.

Erst in der Nacht auf Mittwoch war wie berichtet in das Tierheim in Rottweil eingebrochen worden. Dort hatten es die Täter ebenfalls auf Bares abgesehen.

Ermittler prüfen Zusammenhang zu anderen Taten

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits in der Nacht zum Sonntag in Sondelfingen ereignet, wo Unbekannte in das Reutlinger Tierheim eingedrungen waren und ebenfalls einen vierstelligen Betrag erbeuteten.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten und empfiehlt Bargeld immer gut zu sichern, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt.

Das könnte auch interessieren: