Der gesuchte Tatverdächtige, nach dem seit dem 5. Dezember gefahndet wurde, wurde am 10. Juni vor einem Hotel in Pforzheim festgenommen. Der Festgenommene wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hechingen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verdacht des Drogenhandels

Der 27-Jährige steht im dringenden Verdacht, im Raum Bisingen an einem umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt gewesen zu sein.

Am 5. Dezember hatte die Polizei nach einem Einbruchsalarm in einer Lagerhalle im Bisinger Gewerbegebiet „Hinter Stöck“ ein geparktes Auto entdeckt, in dem sich mehrere Pakete mit Marihuana befanden.

Drogen im Wert von 800.000 Euro

Als die Beamten eintrafen, ergriffen drei Männer sofort die Flucht. Einer der Flüchtenden konnte festgenommen werden. Insgesamt wurden in dem Wagen – ein silberfarbener VW Passat mit Frankfurter Kennzeichen – und in der Lagerhalle 80 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Geschätzter Wert des Fundes: gut 800.000 Euro.