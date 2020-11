Zu einem Kellerbrand kam es am Sonntag gegen 14 Uhr in einem Wohnhaus in der Adolf-Schinzel-Straße in Höfendorf. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich nach Auskunft der Feuerwehr ein neben der Holz-Zentralheizung befindlicher Holzscheiten-Stapel entzündet. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die sich im ganzen Haus verbreitete.

Drehleiter aus Hechingen wird nicht gebraucht

Die Gesamtfeuerwehr Rangendingen war mit allen drei Abteilungen schnell zur Stelle. Aus Hechingen kam die Feuerwehr mit der Drehleiter, die ebenso wie die mitalarmierte Feuerwehr Hirrlingen unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Nach dem zügigen Löschangriff wurde das komplette Wohnhaus mit mehreren Hochdrucklüftern vom Rauch befreit. Das Deutsche Rote Kreuz aus Hechingen kümmerte sich um das Ehepaar und brachte es vorsorglich ins Krankenhaus.

Nur schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

„Als wir zur Einsatzstelle kamen, hat es schon ordentlich geraucht“, sagte der Höfendorfer Abteilungskommandant, Siegfried Grupp. Dank des schnellen Handelns des Wohnungsbesitzers konnte laut Grupp Schlimmeres verhindert werden. „Wären wir nur fünf Minuten später alarmiert worden, hätten wir es mit einem richtigen Brand zu tun gehabt“, so Grupp. Ob das Haus wegen der heftigen Rauchentwicklung weiter bewohnt werden kann, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

