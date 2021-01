Wegen des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Rauschgift hat die Staatsanwaltschaft Hechingen gegen einen 23-Jährigen aus dem Zollernalbkreis Anklage zur Großen Strafkammer am Landgericht Hechingen erhoben.

Mit Heroin, Kokain und anderen Drogen gedealt

Zuvorderst wird dem Angeschuldigten zur Last gelegt, spätestens ab dem Frühjahr 2020 Abnehmer aus der Region mit einer bunten Palette an Drogen versorgt zu haben. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Mai und August 2020 neben mehreren Kilos an Marihuana in diversen Sorten insbesondere auch Heroin, Kokain, Amphetamin und MDMA in erheblichen Mengen an- und verkauft zu haben.

In einem Fall 36 000 Euro erlöst

In einem der acht zur Anklage gebrachten Fälle soll der Angeschuldigte allein fünf Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Heroin zum Preis von insgesamt 36.000 Euro zum gewinnbringenden Weiterverkauf beschafft haben. Bei einer Durchsuchung durch die Rauschgifteinheit der Balinger Kriminalpolizei konnte nur noch eine – verhältnismäßig – geringe Menge von vier Gramm Kokain und 16 Gramm Heroin sichergestellt werden.

Zusammenhang mit Drogentod bei Party in Haigerloch

Der Angeschuldigte befindet sich seit August 2020 in Untersuchungshaft. Die Anklage steht im Zusammenhang mit einem Todesfall im vergangenen Sommer, bei dem nach einer Party in Haigerloch ein junger Mann nach dem Konsum eines Drogencocktails an einer Überdosis verstorben war.

Zusammenarbeit mit französischen Ermittlern

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hechingen und der Kriminalpolizei Balingen erstreckten sich in besonderem Maß auf digitale Netzwerke. Wichtige Erkenntnisse hatte vor allen Dingen die erfolgreiche, grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit französischen Strafverfolgungsbehörden geliefert.