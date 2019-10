Nach dem schweren Motorradunfall auf der B 27 zwischen Erzingen und Endingen (die HZ berichtete) sucht die Verkehrspolizei nun nach Zeugen. Als sich der Verkehr am Mittwochnachmittag in Richtung Balingen staute, fuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit an das Stauende heran.

Hat der 24-Jährige kurz zuvor noch überholt?

Trotz einer Vollbremsung krachte der jungen Biker ins Heck des am Ende der Kolonne stehenden Volkswagens. Dabei verletzte er sich sehr schwer.

Den Ermittlern stellt sich die Frage, ob der 24-Jährige kurz vor dem Auffahrunfall noch überholt hat. Deswegen werden Zeugen gesucht, die dazu etwas sagen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741/3487-90 bei der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil zu melden.

