Rangendingen Mit dem Auto direkt in die Praxis

Rangendingen / swp

Immer wieder liest man davon und mag es kaum glauben. Doch es passiert. Und das immer wieder.

Weil sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat, hat eine Frau in Rangendingen einen spektakulären Unfall gebaut – und annähernd 18 000 Euro Schaden hinterlassen. Zum Unfallhergang: Die 70-jährige Fahrerin eines A-Klasse-Mercedes war am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr beim rückwärts Ausparken vor einer Arztpraxis in der Hechinger Straße zugange gewesen. Dabei kam es zur folgenreichen Verwechslung des Gaspedals mit dem Bremspedal des Wagens: Der Mercedes rauschte laut Polizeibericht in die Glasfront der Praxis.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Auto und an der Glasfront der Praxis entstand jedoch ein Sachschaden, den die Polizei mit rund 18 000 Euro beziffert.