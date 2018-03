Starzeln Mit Auto an B 32-Baustelle überschlagen

Starzeln / SWP

Ein 28-jähriger ist bei Starzeln betrunken in die Baustelle auf der B 32 gefahren und hat sich mehrfach überschlagen.

Ein 28-Jähriger ist am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf dem Weg von Burladingen in Richtung Starzeln im alkoholisierten Zustand mit einem Auto in den abgesperrten Baustellenbereich auf der Killertalstraße gefahren und hat sich nach einem Zusammenstoß mit einem Haufen abgefrästen Asphaltmaterials mehrfach überschlagen. Der Wagen blieb mit rund 20 000 Euro total beschädigt an einer Böschung gegenüber der Einmündung der Bergstraße liegen und musste abgeschleppt werden.

Der bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzte 28-Jährige kletterte aus dem Auto und machte sich erst einmal zu Fuß „aus dem Staub“. Die mit der Polizei eintreffenden DRK-Rettungskräfte aus Hechingen sowie eine sechs Mann starke Ersthelfergruppe aus Ringingen suchten zunächst die Unfallstelle nach dem Fahrer des Unfallautos ab. Etwa eine halbe Stunde später, noch während der Suche, kam der junge Mann in Begleitung seiner Freundin dann aber doch wieder zur Unfallstelle zurück und räumte die Fahrt ein. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Den Führerschein musste der 28-Jährige gleich abgeben.