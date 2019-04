Aus einem Vorgarten in Wessingen wurden mehrere große und wertvolle Pflanzen gestohlen.

Aus einem Vorgarten in der Haldenstraße in Wessingen haben unbekannte Diebe in der Mittwochnacht mehrere Pflanzen gestohlen und mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Von der zirka 1,50 Meter großen Palme, dem einen Meter messenden „Elefantenfuß“ und der Osterschale fehlt bisher jede Spur. Die gestohlenen Pflanzen haben einen Wert von mindestens 200 Euro.

Der Polizeiposten Bisingen hat Diebstahlsermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, bei der Polizei anzurufen (Telefon 07476/94330).