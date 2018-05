Thanheim/Onstmettingen Mercedes fliegt aus der Kurve

Thanheim/Onstmettingen / PZ

Wegen überhöhter Geschwindigkeit ist am späten Dienstagabend ein Mercedes in den Serpentinen vor der Stichwirtschaft bei Onstmettingen von der Fahrbahn abgekommen und an einem Felsen entlang geschrammt.

Gegen 21.40 Uhr fuhr der 25-jährige Mercedesfahrer von Thanheim in Richtung Onstmettingen. Am Ende der dreispurigen Haarnadelkurve vor der Stichwirtschaft kam er wegen zu hohen Tempos mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes schrammte an der angrenzenden Felswand entlang und überfuhr zwei Verkehrszeichen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von zirka 85 000 Euro aus. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Mercedesinsassen blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.