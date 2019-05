Ein 83-jährige Autofahrer, der am vergangenen Freitag bei einem Unfall zwischen Nordstetten und Empfingen schwer verletzt wurde, ist noch am selben Abend an den Unfallfolgen gestorben.

Ein 83-jährige Autofahrer, der am vergangenen Freitag bei einem Unfall zwischen Nordstetten und Empfingen schwer verletzt wurde, ist noch am selben Abend an den Unfallfolgen gestorben.

Der 83-jährige Mann wollte mit seinem Auto am Freitag kurz nach 14 Uhr, von Isenbrug kommend, die Landstraße zwischen Nordstetten und Empfingen in Richtung Buchhöfe queren. Dabei nahm er einem Mazdafahrer die Vorfahrt, der auf der Landstraße in Richtung Empfingen unterwegs war.

Bei dem heftigen Zusammenstoß der beiden Autos zog sich auch der 48 Jahre alte Fahrer des Mazda Verletzungen zu. Er konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Der lebensgefährlich verletzte 83-Jährige wurde hingegen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.