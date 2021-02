Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines Leichenfunds in Tailfingen. Fotos zufolge, die online kursieren, waren Beamte am Sonntagvormittag in der Nähe des Thalia-Theaters vor einem Gebäude zugange.

Fotos gelangten ins Netz

Der Einsatz sorgte für Aufsehen, so dass Fotos geschossen wurden und ins Netz gelangten. Offensichtlich ging es um eine Person, die beim Theater tot aufgefunden wurde.

Ermittlungen laufen noch

Die Ermittlungen haben erst begonnen. Es hieß lediglich, es liege „kein offensichtliches Gewaltverbrechen“ vor. Der Polizeisprecher sprach am Telefon von Routineermittlungen, die es bei jedem Leichenfund gebe. Nun werde geklärt, ob es sich um ein natürliche oder eine unnatürliche Todesursache handle.

