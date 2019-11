Am heutigen Samstagmorgen ist ein 53-jähriger Mann in einer Hofeinfahrt gegenüber des Bahnhofsplatzes von Passanten tot aufgefunden worden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen lassen auf ein vorangegangenen alkoholbedingten Sturz als mögliche Ursache für den Tod des Mannes schließen. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

