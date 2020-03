Zuvor wurde der Biber von einem unbekannten Kraftfahrzeug auf der Bundesstraße in Höhe der Kläranlage „Oberes Laucherttal“ überfahren. Das Tier blieb leblos auf der Fahrbahn liegen.

Zwei Autos können Biber nicht ausweichen

Gegen 19.30 Uhr fuhren hintereinander ein Mini Cooper und ein Peugeot in Richtung Gammertingen, konnten dem getöteten Biber nicht ausweichen und überfuhren das Tier noch einmal.

Dabei entstand an dem Mini ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Schaden am Peugeot war deutlich geringer.

Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet.