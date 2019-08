Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstraße in Bisingen mehrere Fensterscheiben der Gaststätte „Treffpunkt Pelikan“ durchlöchert.

Gegen 2 Uhr hörte ein Zeuge lautes Klirren und sah, dass eine dunkel gekleidete Person in einem Wagen wegfuhr. Die Polizei stellte am Tatort mehrere Löcher fest, die über die gesamte Fensterfront verteilt waren.

Was genau passiert ist, muss noch geklärt werden

Was dort genau passiert ist, versuchen die Beamten vom Polizeiposten Bisingen zu klären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07476/94330 zu melden.

