Steinhofen / pz

Ein Laster wurde „Im Gansbad“ in Steinhofen beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Ohne sich um den Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr in der Straße „Im Gansbad“ in Steinhofen mit seinem Fahrzeug bei einem Wendemanöver gegen einen Lastwagen mit Tankaufbau gestoßen war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bisingen, Telefonnummer 07476/9433-0 entgegen.