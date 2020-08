Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat gegen einen 28-jährigen Asylbewerber Anklage wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erhoben. Verhandeln soll die Große Strafkammer am Landgericht Hechingen.

Anklage: Beginn mit Streit und Randale

Dem Angeschuldigten wird der folgende Sachverhalt zur Last gelegt: Am 3. Juni 2020 wurde der nigerianische Staatsangehörige im Landratsamt Sigmaringen vorstellig, weil es in den vorangegangenen Monaten wegen fehlender Ausweispapiere Probleme bei der Erteilung einer Arbeitserlaubnis gegeben hatte. Im Verlauf des Gesprächs soll der Angeschuldigte in Rage geraten sein und begonnen haben, in den Räumen des Ausländeramts zu randalieren. Dabei soll er Plexiglasscheiben zu Boden gestoßen haben.

Mitarbeiterin des Landratsamtes spürt Messer am Hals

Das Geschehen soll sich im weiteren Verlauf über das Foyer hin in die Räumlichkeiten der Kfz-Zulassungsstelle verlagert haben. In der Zwischenzeit war die Polizei verständigt worden. Als der Angeschuldigte die beiden eingetroffenen Polizeibeamten entdeckte, habe er kurzerhand eine Mitarbeiterin des Landratsamts in den Schwitzkasten genommen und der Frau ein zuvor aus dem Rucksack gezogenes Küchenmesser an den Hals gehalten.

Mutmaßliches Motiv: Angst vor Abschiebung

Als Anlass zur Tat soll dem Angeschuldigten die Angst vor einer Abschiebung in sein Heimatland gedient haben, die er mit dem Angriff zu verhindern gedachte.

Die Mitarbeiterin wurde von der Polizei mit Einsatz von Pfefferspray aus der Umklammerung befreit und der Angeschuldigte in Gewahrsam genommen. Dabei soll er die beiden Polizeibeamten mit Fußtritten angegangen und sich der Festnahme widersetzt haben. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

