Am Sonntag hat ein unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 22 Uhr, in der Bahnhofstraße an einen BMW zwei Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

Das könnte dich auch interessieren:

100 Jahre FV Bisingen Festakt Viele Glückwünsche für den Jubilar Bisingen