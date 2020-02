Wegen eines Brandalarms musste die Feuerwehr in den frühen Samstagmorgenstunden zum Ebinger Krankenhaus ausrücken. Am vermeintlichen Brandort angekommen, konnten die Rettungskräfte jedoch keine Anzeichen eines Feuers erkennen.

Wasser löst Alarm aus

Ein Rohrbruch in einem Installationsschacht im vierten Stock der Klinik sorgte gegen 5.30 Uhr dafür, dass Wasser den Schacht hinunter in Kellergeschosse floss. Dadurch wurde die dort befindliche Haustechnik in Mitleidenschaft gezogen - inklusive Brandmeldeanlage.

Lüftungsgeräte in mehreren Stockwerken

Der Krankenhausbetrieb wurde durch die ausgefallene EDV im ganzen Haus eingeschränkt, medizinische Geräte waren jedoch nicht betroffen.

Die 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen mit Lüftungsgeräten die Schäden zu beheben.

