Die 25-Jährige bog am Donnerstag gegen 15 Uhr mit einem Ford Focus von der Heppstraße nach links in die Schieferstraße in Reutlingen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem rechts neben ihr fahrenden BMW eines 40 Jahre alten Mannes.

25-Jährige begeht Fahrerflucht – Zweite Kollision

Da die Unfallverursacherin ohne anzuhalten weiterfuhr, setzte sich der Mann mit seinem Fahrzeug neben den Ford. Im Anschluss kam es zu einer zweiten Kollision der beiden Autos, da die Frau nochmals die Fahrspur wechselte.

Anschließend bog sie nach rechts in die Gustav-Wagner-Straße ab und stieß in der nachfolgenden Linkskurve gegen einen geparkten Nissan. Danach fuhr die Frau über den Rad-/Gehweg in Richtung Rommelsbacher Straße davon. Dank eines Zeugenhinweises konnte die mittlerweile verständigte Polizei den stark beschädigten Focus in der Fizionstraße antreffen und die 25-Jährige als Fahrerin ermitteln.

Unfallverursacherin steht auch unter Drogen

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin keinen Führerschein besitzt und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Test ergab einen Alkoholwert von deutlich über einem Promille.

14-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt – Gesamtschaden 12 000 Euro

Zudem stellte sich heraus, dass ihr 14-jähriger Mitfahrer sich leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Ford und der Nissan mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.

Verbindung zu Tankstelleneinbruch in Tübingen-Unterjesingen

Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 14-Jährige und zwei weitere 18 und 21 Jahre alte Mitfahrer im Wagen der Unfallverursacherin und auch deren Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Tankstelle am frühen Mittwochmorgen (25. März) in Tübingen-Unterjesingen stehen könnten.

Die Verdächtigen räumen die Tat ein

Alle drei wurden vorläufig festgenommen und den Ermittlern beim Polizeirevier Tübingen überstellt. Die Beschuldigten, die den Tatvorwurf einräumen, wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Donnerstags wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen das Trio wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.