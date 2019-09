Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr hat ein 65-Jähriger vorwärts von seinem Grundstück in der Haigerlocher Straße in Rangendingen ausgeparkt. Dabei übersah er den die Haigerlocher Straße befahrenden Opel einer 19-Jährigen.

Der Sachschaden beträgt 15 000 Euro – Die 19-Jährige kommt in die Klinik

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Schaden von insgesamt rund 15 000 Euro entstand. Die 19-jährige Opel-Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik gebracht.

