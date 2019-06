Zwei Autos sind am Dienstag bei Burladingen frontal zusammengekracht. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Beim Zusammenstoß zweier Personenwagen auf der B 32 kurz vor Burladingen ist ein Autofahrer am Dienstag schwer verletzt worden.

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein größerer Audi auf der B 32 von Gauselfingen in Richtung Burladingen. Kurz vor Burladingen geriet der 63-jährige Fahrer auf den linken Fahrstreifen, wo im selben Moment ein VW Passat entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen heftig zusammen.Der 58 Jahre alte VW-Fahrer verletzte sich bei der Kollision schwer. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Zollernalb-Klinikum nach Balingen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 40 000 Euro.