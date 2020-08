Die B 27 musste am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall bei Hechingen gesperrt werden. Eine 21-Jährige war um 8 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs gewesen und hatte für einen folgenschweren Unfall gesorgt.

Auto gerät ins Schleudern

Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Hechingen-Mitte bekam die junge Frau ihren Angaben nach eine Niesattacke. So lässt es die Polizei in ihrem Bericht wissen. Daraufhin geriet die Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts ins Bankett. In der Folge kam das Fahrzeug ins Schleudern und krachte frontal in die Leitplanken.

Fahrerin wird verletzt

Das Auto blieb im Anschluss erheblich beschädigt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die 21-Jährige zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung ihres Fahrzeugs musste die B 27 in Richtung Balingen bis 10 Uhr voll gesperrt werden.

THW an der Unfallstelle

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks kamen mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle. Weiterhin waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort und kümmerten sich um die beschädigten Leitplanken. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

