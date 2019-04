In der Sickinger Valentinstraße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag drei Autos zerkratzt.

Eine Osterbescherung der ganz unschönen Art: In der Nacht zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Ostersonntag, 11.30 Uhr, haben unbekannte Täter in der Sickinger Valentinstraße drei Autos zerkratzt.

Die Unbekannten ritzten mit einem spitzem Gegenstand etliche Kratzer in die Karosserien der drei am Straßenrand und im Hofraum eines Geschädigten stehenden Fahrzeuge. Die Höhe des Sachschadens, die an dem VW-Bus, dem Fiat Punto und dem Seat Ibiza entstand, ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen der Straftaten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07471/9880-0 zu melden.