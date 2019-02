Grosselfingen Heftiger Auffahrunfall auf dem Bisinger Berg

Grosselfingen / pz

Bei einem heftigen Auffahrunfall auf der Landesstraße 391 zwischen Bisingen und Grosselfingen ist der Fahrer eines VW-Transporters am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Transporter kurz nach 9 Uhr in Richtung Grosselfingen unterwegs. Auf Höhe des Bisinger Berges fuhr ihm ein von hinten kommender Opel wuchtig ins Heck. Schuld daran war laut Polizei die Unaufmerksamkeit der Opelfahrerin. Wegen des heftigen Stoßes von hinten kam der Transporter aus der Spur. Er landete rechts neben der Fahrbahn. Der 54-jährige Fahrer wurde schwer, die 52-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. An dem Opel entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 15 000 Euro beziffert. Auf 3000 Euro wird der Schaden an dem VW-Bus geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.