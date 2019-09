Beim Bekämpfen von Unkraut mit einem Gasbrenner hat ein Anwohner der Hölderlinstraße in Trillfingen am Samstag, kurz nach 16 Uhr, eine Hecke in Brand gesteckt und so einen Feuerwehreinsatz verursacht.

Zwar rückte die Feuerwehr Trillfingen sofort aus, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Hecke auf einer Länge von rund zwölf Meter durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Menschen kamen nicht zu Schaden.