Hechingen Hechinger Umzug mit Nachspiel

Hechingen / SWP

Ein elfjähriges Mädchen ist beim Fasnetsumzug in der Zollernstadt gegen ein Polizeiauto gedrückt worden.

Die Polizei meldet nachträglich einen Unfall vom Hechinger Fasnetsumzug. Involviert war ein Streifenwagen. Gegen 15.10 Uhr ist am Dienstagnachmittag ein elfjähriges Mädchen am Ende des Fasnetsumzuges in der Herrenackerstraße leicht verletzt worden. Es musste ambulant behandelt werden.

Zur Absicherung der Umzugsteilnehmer war ein Streifenwagen des Polizeireviers Hechingen als Schlussfahrzeug des Umzugs mitgefahren. Die zahlreichen Zuschauer begaben sich zum Ende des Umzuges auf die Straße, wo ein dichtes Gedränge entstand. Und in dieser Menschenmenge wurde das Mädchen gegen den Streifenwagen gedrückt. Dabei erlitt die Elfjährige eine Schürfwunde an der Ferse.