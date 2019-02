Hechingen Hechinger Narren in den Startlöchern

Hechingen / Von Sabine Hegele

Noch fünf Mal schlafen, dann geht’s in die Hoch-Zeit der Hechinger Fasnet. Sie beginnt traditionell mit der morgendlichen Schülerbefreiung. Gleichermaßen engagiert sind hier die Hechinger Narrhalla und die Zoller-Hexen, dazu gruppieren sich die übrigen Fasnetsaktivisten der Stadt.

Nachmittags laden die Narrhallesen zum Kinderball – mit Bühnenprogramm und Spielen – ins „Museum“, ehe die große Narrenschar der Zollernstadt gemeinsam vors Rathaus zieht. Dort wird die Oberalte Carola Kunz von Verwaltungschef Philipp Hahn den Rathausschlüssel einfordern, danach taufen die Zoller-Hexen rund ein Dutzend neue Mitglieder – darunter heuer auch ein Hacho, freut sich Pressehex’ Pilar Göckel.

Am Abend sind die Hexen wie schon seit vielen Jahren Gastgeber des Altweiberballs in der Stadthalle, bei dem die Band „Nachtsound“ zum Tanz aufspielt. Dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm, gestaltet auch von auswärtigen Gruppen. Wieder verzichtet wird auf Gastgeschenke, dafür werden die Hexen den Mensa-Betrieb mit einer Spende unterstützen. Davon profitieren sollen jene Kinder, deren Eltern sich die Ausgaben für das Essen in der Mensa nicht leisten können. Nicht zu vergessen: Als Alte verkleidete Närrinnen und Narren werden im „Museum“ mit einem Gläschen Sekt willkommen geheißen. Und: Obwohl am Auseliga schon stark eingespannt, halten die Zoller-Hexen auch ihre Zunftstube geöffnet. Die Narrhalla begrüßt das Fasnetsvolk in ihrem Partyzelt auf dem Obertorplatz.

Der Fasnetsfreitag gehört am Nachmittag den junggebliebenen Narren. Gastgeber für die Seniorinnen und Senioren in der Stadthalle ist die Original Hechinger Lumpenmusik. Am Abend heißt es beim Steam-Ball der Hudelgai-Bätscher: Mit Volldampf voraus.

Und schon ist es Fasnetssamstag. Tradition hat hier der Preisball der Narrhalla. Er steht unter dem Motto: „Hechingen – unsere Stadt soll schöner werden“ – hat dabei aber keinerlei politischen Charakter. Klar ist jedoch, sagt die Oberalte Carola Kunz: „Im Kommunalwahljahr muss mit närrischen Ideen gerechnet werden.“ Schon heute verraten sei außerdem, dass die Narrhallesen ihre Gäste mit einer Rutsche in die Bar befördern – und die Besucher, je nach Lust und Laune – auch eine Seilbahn besteigen dürfen.

Zur Unterhaltung spielt beim Preisball, natürlich mit Kostümprämierung und Auftritten der Hechinger Gruppierungen, die Band „Südlife“ auf. Eine weitere Besonderheit bei den Narrhallesen: Warme Speisen aus der vereinseigenen Küche!

Kommen wir zum Lumpenmontag. Er beginnt bei den Zoller-Hexen um 10 Uhr mit dem Lumpenschminken und Weißwurstfrühstück in der Zunftstube; ab 12.12 Uhr serviert die Narrhalla in ihrer Zunftstube in der Münzgasse selbstgemachte Kutteln. Am Nachmittag herrscht in der Zollernstadt das traditionelle Lumpentreiben, ehe sich die organisierten Hechinger Fasnetsmusikanten am frühen Abend zum großen Monsterkonzert vor dem Rathaus aufstellen.

Am Fasnetsdienstag laden die Althistorische und die Hexen um 11 Uhr zum Zunftmeisterempfang ins Rathaus, ehe sich um 13.30 Uhr der große Hechinger Umzug in Bewegung setzt. Freuen dürfen sich die Zuschauer auf 65 Narrenvereine und -gruppierungen, darunter 14 Fasnetsmusiken. In der Summe werden sich rund 2500 Häs- und Maskenträger von der Unterstadt in die Oberstadt bewegen. Natürlich finden sich entlang der Umzugsstrecke Verpflegungsstände.

Zum „Auslaufen“ sind danach alle ins „Museum“ eingeladen – wobei die Umzugsplakette zum Eintritt berechtigt. Am Ende des Tages steht das Narrenspiel mit dem Pestmännleverbrennen auf dem Schlossplatz. Darauf klingt die Fünfte Jahreszeit ganz langsam aus.